Mondiali 2022, i convocati dell’Argentina: presenti Di Maria e Paredes

Anche la Nazionaleargentina ha diramato la lista dei convocati per i Mondiali 2022. Nessuna grossa sorpresa, visto che gli juventini Angel Di Maria e Leandro Paredes sono regolarmente in lista, come anche l'ex bianconero Paulo Dybala, al rientro dopo un lungo infortunio, ma chiamato dal CT Scaloni. Sia El Fideo che l'ex PSG e Roma, come la Joya, non sono ancora al 100%, a causa di stop muscolari.