Pavan: “Juventus contro il Bologna in piena emergenza”

Pavan ha parlato del momento della Juventus in vista della partita contro il Bologna: per il giornalista, ci sarebbe un emergenza infortuni

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del momento della Juventus in vista del match di Serie A contro il Bologna. Ecco le sue parole: “La Juve si prepara a vivere una sfida decisiva in piena emergenza. I problemi a Lloyd Kelly, la squalifica di Yildiz, i problemi di Gatti che non ci sarà, uniti ai dubbi legati a Koopmeiners e Vlahovic aprono il fronte, considerata anche l’assenza di Gleison Bremer e di Juan Cabal. La situazione è sicuramente delicata e vedrà la Juventus giocarsi la Champions in casa di una squadra forte con tanti assenti, forse troppi”.

Pavan: “La Juventus non è stata fortunata”

Il giornalista ha proseguito: "Sicuramente la Juventus non è stata fortunata in questi mesi, questo è poco ma sicuro. L'infortunio di Bremer, poi Nico Gonzalez, poi Cabal, poi Vlahovic, in sequenza, uno dopo l'altro si sono infortunati tutti e chi non si era fatto troppo male, come Yildiz, si è punito da solo con un gesto istintivo quanto sfortunato, perché diciamola tutta se si fosse divincolato e non lo avesse preso sfidiamo chiunque a dire che era un gesto da rosso. Oltre a questo sono arrivate nelle ultime settimane anche l'infortunio a Gatti, il vero baluardo perso Bremer. Tutto questo senza dimenticare anche lo stop a Kalulu nel momento decisivo delle sfide tra Champions, Coppa Italia e Campionato".