Di Napoli: “Juve? Rispetto all’anno scorso c’è un abisso”

Arturo Di Napoli, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio sul nuovo corso bianconero: “Rispetto all’anno scorso c’è un abisso. E non si tratta soltanto degli interpreti in campo, ma del modo che ha adesso la squadra di affrontare gli avversari. È una Juve padrona, che rischia poco e crea molto, davvero una squadra sorprendente. Chi potrebbe beneficiarne parecchio è sicuramente Vlahovic, che si troverà a poter giocare una mole decisamente maggiore di palloni e che ha le qualità per trasformarli in rete, il serbo è un grandissimo finalizzatore. La Roma? Una squadra in confusione, a mio modo di vedere destabilizzata dalla mancata cessione di Dybala. C’è bisogno che De Rossi riprenda al più presto in mano le redini del gruppo, perchè in questo momento in campo si vede una Roma piatta”.