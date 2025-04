Di Napoli: "Juve, Vlahovic ha soltanto i numeri..."

Arturo Di Napoli, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento di Dusan Vlahovic.

Arturo Di Napoli, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Roma? Il nostro campionato è complicato, paga anche l’andamento del club, che ha avuto delle difficoltà a inizio stagione. E poi credo dipenda molto anche dalle idee del tecnico. Alla fine un tecnico la fa una valutazione, o ci punti o te ne liberi. A me piace molto, da noi un anno di assestamento ci sta, io ci punterei ad occhi chiusi anche il prossimo anno. Su Pellegrini invece dico che è un giocatore che ha grandi qualità ma sente molto la maglia. Così non riesce ad emergere perché troppo tifoso. Quella è casa sua e il tormentone lo sente sempre e questo lo condiziona”.

Sulla Juve

"Sono un quadro senza firma. Di Leao sono quanti anni che diciamo le stesse cose? Vlahovic ha i numeri, ma abbiamo visto anche lui il suo gioco. Leao è un giocatore che gioca in un modo tutto suo, ha grandi qualità ma non è legato alla squadra. Quanto hanno inciso entrambi nelle rispettive squadre. Uno è un top se incide anche senza fare gol".