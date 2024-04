Di Marzio: “Juve, anche Cherubini potrebbe dire addio…”

Gianluca Di Marzio, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlandone su Instagram. Ecco le sue parole sul futuro di Cherubini, che dovrebbe essere lontano da Torino, esattamente come Manna, dirigente nel mirino di De Laurentiis per il suo Napoli: "Continua il restyling societario in casa Juventus. Oltre a Giovanni Manna destinato a passare al Napoli, anche Federico Cherubini può lasciare. Il Football Chief of Staff è nel mirino del Parma da diversi anni. Possibile che si concretizzi il passaggio in gialloblù (che sta lottando per la promozione in Serie A ed è attualmente al primo posto). Si sta lavorando per trovare ruolo e intesa definitiva".