Conte alla Juventus, Palmeri sgancia la bomba! / News

Sembrava tutto perfetto. Il feeling con i giocatori c’è, la città lo adora, e lui – Antonio Conte – sembrava finalmente a suo agio in un ambiente che vive di passione e adrenalina. E invece, qualcosa sta iniziando a scricchiolare. Lo ha rivelato Tancredi Palmeri nel suo editoriale per Sportitalia: Conte non è più così sicuro di voler restare a Napoli.

Non è una questione di campo. La squadra c’è, risponde, lo segue. Ma dietro le quinte – nei corridoi della società – il clima pare meno allineato. Il problema? Le ambizioni. Perché se per il club l’obiettivo era tornare in Champions e basta, per Conte no. Per lui, quando si intravede lo scudetto, bisogna provarci fino in fondo. E invece, a gennaio, da De Laurentiis non è arrivato nessun segnale. Nessun colpo che potesse dare quella spinta in più.

Pubblicamente può anche dire che va bene così. Ma in privato, fa fatica ad accettarlo. E allora il dubbio cresce. Perché nel frattempo ci sono voci, idee, tentazioni. Milan e Juventus osservano. La Juve, si sa, è la sua casa, e il passato potrebbe riaprirsi – specie se in dirigenza cambiasse qualcosa. Il Milan, invece, potrebbe garantirgli un buon progetto tecnico. E poi c’è quel nome: Fabio Paratici. Se finisse a Milano…

Conte, al momento, resta al Napoli. Ma attenzione: il futuro è tutto da scrivere. E il finale potrebbe essere molto diverso da quello che ci si aspettava qualche mese fa. La Juventus, sotto sotto, potrebbe sconvolgere tutti con un colpo di scena a dir poco incredibile. Riportando Antonio in bianconero. Vedremo.