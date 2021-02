Juventus-Inter: la probabile formazione bianconera

TORINO – La Juventus ha iniziato l’anno nel migliore dei modi, e dopo un gennaio che ha visto percorso netto tranne che per la sconfitta contro l’Inter a San Siro, i bianconeri hanno iniziato febbraio allo stesso modo, vincendo sabato contro la Roma e martedì scorso la semifinale di andata della Coppa Italia proprio contro l’Inter e sempre a San Siro, con i nerazzurri che domani arriveranno all’Allianz Stadium per cercare di ribaltare il risultato di 2-1 per i bianconeri maturato all’andata.

Domani sera all’Allianz Stadium quindi andrà in scena una partita importante, con l’Inter che recupererà Lukaku e Hakimi, assenti nella partita di andata, a cui Antonio Conte si affiderà per cercare di recuperare la sconfitta subita all’andata. Domani sarà quindi una sfida importante anche per Andrea Pirlo, che dopo aver vinto il suo primo trofeo, la Supercoppa Italia in finale contro il Napoli, è pronto a conquistare la finale per andare, a fine stagione, a giocarsi il secondo, il attesa dello sviluppo del campionato e del ritorno della Champions League.

Il tecnico bresciano dovrebbe effettuare qualche cambio per la partita di domani rispetto alla squadra che si è vista contro la Roma: Buffon tornerà tra i pali, con De Ligt, Demiral che agiranno al centro davanti a lui con Alex Sandro e Cuadrado larghi sulle fasce. A centrocampo larghi giocheranno Weston McKennie da un lato e Federico Bernardeschi dall’altro con Bentancur, al ritorno in campo dopo la squalifica contro la Roma, e Arthur che occuperanno la parte centrale del campo. In attacco dovrebbero giocare Cristiano Ronaldo e Dejan Kulusevski, con il portoghese che però potrebbe godere di un turno di riposo in vista della partita di sabato contro il Napoli.

JUVENTUS (442): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Demiral, Alex Sandro; Bernardeschi, Arthur, Bentancur, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo

