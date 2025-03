Di Livio: “Vlahovic non può non giocare per due partite”

Angelo Di Livio, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dell'esclusione di Vlahovic.

Angelo Di Livio, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport: “Bisogna salvare il salvabile, trovando soluzioni. Senza il quarto posto sarebbe una tragedia, Thiago Motta deve svoltare. Non si può andare avanti così, ogni allenatore ha le sue varianti e lui deve sapere, da oggi, chi mandare in campo. Non c’è un’ossatura di partenza. Per questo la gente va fuori di testa”.

Su Thiago Motta

“Non solo per i calciatori che sceglie, ma potrebbe anche giocare con due attaccanti. Un allenatore deve essere intelligente e bravo nel trovare la giusta intuizione. Vlahovic non gioca da due partite, il che è piuttosto assurdo. Gli esterni funzionano poco, e che fine ha fatto Yildiz? Sembra una scuola calcio, dove gioca chi si allena meglio. Ma il calcio non funziona così: serve una struttura solida, poi qualcuno può anche ruotare. Prendiamo Kelly…”. Intanto ecco il report dell’allenamento dei bianconeri<<<