Di Livio: “Juve incompleta e senza giocatori abituati ad alti livelli. Pirlo si gioca la carriera col Porto”

L'ex giocatore bianconero ha detto la sua sul momento della Juventus

La Juventus scenderà in campo questa sera all'Allianz Stadium contro il Crotone per la partita valevole per il posticipo della ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie A. Il week end appena passato è stato caratterizzato dallo stop di due delle squadre davanti ai bianconeri in classifica: il Milan ha infatti perso il derby per 0-3, con la Roma che invece ha impattato per 0-0 a Benevento. Vincendo questa sera i bianconeri supererebbero i giallorossi e si porterebbero a 4 punti dal Milan secondo in classifica, con l'Inter che rimarrebbe a 8 punti di distanza in cima alla classifica.