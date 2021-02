Ds. Crotone: “Avevo chiesto Fagioli alla Juve nell’ultimo anno di Allegri”

Il ds del Crotone ha rilasciato delle dichiarazioni

Questa sera andrà di scena l'ultimo turno della giornata di campionato, con la Juventus che ospiterà il Crotone all'Allianz Stadium. I bianconeri sono chiamati all'immediato riscatto dopo le brutte sconfitte subite prima contro il Napoli di Rino Gattuso, poi contro il Porto di Sergio Conceicao in quella che era l'andata degli ottavi di Champions. In palio ci saranno tre punti fondamentali in ottica scudetto, dove l'unico imperativo è vincere se si vuole restare ancora in corsa per la lotta scudetto, a maggior ragione dopo la vittoria dell'Inter maturata nel derby di ieri che, consente agli uomini di Conte di asserire ulteriore distacco dalle inseguitrici. Quella che si vedrà in campo questa sera sarà una Juve decimata, in virtù delle numerose assenze che costringono Pirlo ad una formazione quasi forzata. Dall'infermeria infatti dovranno ancora rientrare Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Arthur e Juan Cuadrado, ma la buona notizia arriva da Dybala che, dovrebbe essere a disposizione del nuovo allenatore della Vecchia Signora.