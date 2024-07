Di Gregorio, gli auguri della Juve per il compleanno da bianconero

Di Gregorio, nuovo portiere della Juventus, ha compiuto oggi 27 anni: attraverso il suo sito ufficiale, il club ha festeggiato la ricorrenza

L’esordio da titolare nella Juventus nell’amiche contro il Norimberga può essere considerato il “regalo” anticipato a Michele Di Gregorio che, nella giornata di oggi, compie 27 anni. Prelevato dal Monza in questa sessione di calciomercato, il nuovo portiere bianconero si è preso la titolarità tra i pali nella prima frazione di gioco. In attesa di capire se sarà lui il titolare designato della prossima stagione, tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus ha festeggiato l’avvenimento.

La dedica della Juventus a Di Gregorio

Primo compleanno in bianconero per Michele Di Gregorio che compie oggi, sabato 27 luglio, 27 anni. Il talentuoso estremo difensore classe ’97, premiato dalla Lega Serie A come migliore portiere della scorsa stagione, è diventato agli inizi di giugno un nuovo giocatore della Juventus e possiamo già dire con certezza che si è ambientato nel migliore dei modi nella nostra famiglia. DiGre si è allenato da subito con intensità, non appena la nuova annata è iniziata, e ieri – venerdì 26 luglio – ha fatto il suo esordio difendendo la nostra porta nel primo tempo della prima amichevole della pre season, con il Norimberga. La sua avventura alla Juventus è appena iniziata e, come lui, anche noi non vediamo l’ora di entrare nel vivo! Buon compleanno da tutti noi, DiGre!”.