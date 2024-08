Di Gennaro: “Koopmeiners vuole sposare il progetto Juve”

Antonio Di Gennaro ha parlato del centrocampista, Teun Koopmeiners: per l'ex calciatore, il giocatore sarebbe convinto del progetto Juventus

Intervistato per Tmw Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato del calciomercato della Juventus. Ecco le sue parole: “Nico Gonzalez è uno dei temi di mercato. Si è arrivati alla fine dell’avventura? Se arriva Gudmundsson credo sia difficile che arrivi. Nelle occasioni importanti non è stato il giocatore che tutti si aspettavano, visto anche l’esborso economico e le sue qualità. Magari anche lui vuole pensare a obiettivi diversi poi. Sarebbe stato stuzzicante vederli insieme ma la vedo difficile”.

Koopmeiners promesso sposo della Juve

Inoltre, su Teun Koopmeiners dell’Atalanta, Di Gennaro ha detto: “Gasp è stato chiaro. Vuole sposare un progetto nuovo, quello della Juve, dove può diventare un giocatore rappresentativo. Questo ti alza il livello in tutti i reparti, diventa l’uomo squadra. E’ un centrocampista fortissimo, se prende lui la Juve, Todibo e anche due esterni diventa una squadra interessante e si presenta come squadra forte, anche se non favorita per lo Scudetto”.