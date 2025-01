Di Gennaro: "Juve, c'è insoddisfazione. Su Yildiz..."

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita con l'Atalanta.

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio dopo la partita con l’Atalanta, match terminato 1-1, dopo una grande prestazione di entrambe le squadre, con tante occasioni da gol: “Ieri non mi aspettavo che giocasse così, con ardore. Il problema è che gioca con un possesso palla molto importante, a volte un po’ sterile ma a volte più dinamico. Non avendo un attaccante ha cercato di sfruttare gli esterni, Yildiz è in forma, Nico Gonzalez ancora no. E poi i centrocampisti si inseriscono ancora poco, meglio Koopmeiners, in difesa ha fatto bene ma c’è insoddisfazione. Vieni raggiunto sempre, il problema di fondo c’è”.

Sullo Scudetto

“E’ fuori dalla lotta Scudetto e deve pedalare per il quarto posto. Deve lavorare sul mercato, Kolo Muani è un primo tassello ma serve ancora altro. Un attaccante doveva esserci già ieri, perché ha giocato di nuovo senza attaccante e anche per dare un segnale importante”.