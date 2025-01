Di Gennaro: “Juve, c’è un po’ di presunzione da parte di Motta”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche delle colpe di Thiago Motta.

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a TMW Radio, toccando anche il tema Thiago Motta, che per alcuni sembrerebbe addirittura a rischio dopo la sconfitta in Supercoppa: “Motta via? Dovrebbe andare via anche il ds allora. Chi ha fatto il mercato? Ci sono da fare degli aggiustamenti ma non si può buttare via tutto. Tensione tra squadra e alcuni giocatori? Si sente sempre la stessa storia, è la società che deve intervenire. Ha fatto 11 pareggi, ne bastava che ne vincesse 5 per fare meglio. Non serviva l’esperienza lì”.

Su Motta e Giuntoli

“Chi è il colpevole tra Motta e Giuntoli? Ma chi ha fatto la campagna acquisti? Nico Gonzalez quanto lo abbiamo visto? E poi perché metterlo al posto di Vlahovic? C’è anche un po’ di presunzione del tecnico, oltre a un problema di costruzione della rosa. Motta è a rischio? Se continua a perdere sì”.