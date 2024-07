Di Gennaro: “La Juventus deve sempre lottare per lo Scudetto”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della lotta per lo Scudetto.

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “L’idea di gioco, una filosofia nuova, già da quest’anno può portare qualcosa. Per amalgamare giocatori nuovi c’è tempo, c’è da finire il mercato ma la squadra ha una buona base. Ha ottime carte da giocarsi. L’Inter però oggi ha qualcosa in più. Lo Scudetto? Certo che può lottare, la filosofia è sempre quella, consapevoli poi da dove ripartono. Ora è stato riforrmato tutto, è un altro ciclo ma non possono dire che ci si accontenta del quarto posto e della Champions. Altrimenti si snatura la storia del club”.