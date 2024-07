Di Gennaro su Fagioli: “Può sbagliare un pallone, ma poi…”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Fagioli, centrocampista della Juve.

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Contro la Svizzera non c’è un discorso tattico, ma di spirito. Il secondo gol è incredibile, Fagioli può sbagliare un passaggio ma non va bene la passività successiva di tutti gli altri. Non esiste prendere un gol così. Sicuramente Spalletti ha ammesso i suoi errori e da questi ripartirà. Non c’è stata un’anima e non va bene una prestazione del genere. Ieri Gravina ha detto questa cosa giusta della non condivisione con le società di calcio sul discorso dei settori giovanili e di valorizzare i nostri giovani”.