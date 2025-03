Di Gennaro: “La Juventus non può fallire il quarto posto”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della lotta per il quarto posto.

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Domenica non è decisivo ma importantissimo, perché dopo Atalanta-Inter mancano nove partite. Potrebbe esserre decisiva se vince l’Inter. Conte, Gasperini e Inzaghi migliorano tutti nel proprio organico, ora come ora siamo lì. L’Inter è in corsa su tutti i fronti, inconsciamente credo che vada verso la Champions ma non tralascia nulla. Vedo Conte forse adesso meglio, perché è in questi momenti che dà il meglio”.

Sulla lotta Champions

"L'Atalanta ha un'occasione unica, e ha meno tensioni di Napoli e Inter. Il Napoli a livello offensivo non ha grandi alternative rispetto a Inter e Atalanta, per questo la solidità difensiva diventa più importante. La lotta Champions? Non posso immaginare che la Juve non arrivi quarta. Sarebbe un disastro. La Roma è in palla, Ranieri ha fatto un lavoro straordinario e la partita con l'Athletic dirà molto. Ma anche il Bologna e la Lazio sono lì. Italiano ha preso una delle panchine più difficili e si è ripresentato alla grande".