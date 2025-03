Beccari: “Rinnovo con la Juve? Il club mi ha dato fiducia”

Chiara Beccari, calciatrice della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere, parlando anche del rinnovo.

Chiara Beccari, calciatrice della Juve, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole: “È un rinnovo che mi rende tanto felice perché, nonostante abbia avuto delle difficoltà in questi ultimi mesi, ribadisce la fiducia che il Club ripone in me. Poi è arrivato dopo soli novi mesi dal prolungamento di contratto precedente, di conseguenza mi rende davvero molto felice percepire la vicinanza della Società nei miei confronti. Sono contenta di essere tornata al gol nell’ultima giornata contro il Milan, ne avevo davvero bisogno. In generale sono felice di questi mesi trascorsi qui alla Juventus, mi sento cresciuta sotto tanti punti di vista. Sapevo che non sarebbe stato facile, ma mi auguro che dopo questa rete le prossime settimane possano andare ancora meglio”.

Sul futuro

“Il mio augurio è che tra tre anni io possa essere un punto di riferimento per le compagne, un punto fermo per la squadra e possa trovare una migliore continuità di rendimento. Canzi? Mister Canzi, da quando è arrivato, ha da subito posto grande attenzione a tutte le fasi del gioco, specialmente a quella offensiva, portando la sua idea di calcio. È un allenatore che ama attaccare la profondità e giocare in campo aperto, quindi penso che la nostra squadra rispecchi proprio queste caratteristiche. Siamo molto felici di affrontare ogni partita con questo spirito e parlo a nome di tutte le mie compagne, non soltanto di quelle del reparto offensivo”. Intanto ecco le parole di Bonucci<<<