Di Gennaro: “Lo spogliatoio della Juve non voleva Motta”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Rai Sport sull’esonero di Thiago Motta, che potrebbe essere stato mandato via dallo spogliatoio, stanco dei continui cambi di gerarchie: “Tudor può portare la Juve in Champions? Ha tutte le credenziali, ha ricreato un ambiente Juve diverso nelle sue affermazioni, nelle sue conferenze, ha ricreato qualcosa di importante con i giocatori e ha ammesso che alla Juventus conta solo vincere, bene o male i giocatori volevano mandare via Thiago Motta e lo hanno dimostrato con le due sconfitte contro Atalanta e Fiorentina perché quando perdi così sei palesemente contro l’allenatore”.

Su Tudor

"Ci voleva uno che conoscesse un po' l'ambiente e che abbia un certo carattere, anche a livello tattico devo dire".