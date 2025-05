Di Gennaro: “Juve? Occhio anche a De Zerbi”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del prossimo allenatore dei bianconeri.

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Sarri? Si, ma devi dargli tempo, la possibilità di lavorare bene. Ci ricordiamo a Napoli il primo anno, il suo è un calcio importante ma ha bisogno di tempo. Il calcio negli ultimi anni ha fatto vedere che la squadra la fa il ds ma l’allenatore è fondamentale per la scelta dei giocatori. Il calcio di Sarri ha bisogno di calciatori con determinate caratteristiche”.

Sul Napoli

“La rosa del Milan è più forte di quella del Napoli? Sì. Conte è uno che trasforma e ti dà un valore aggiunto. Leao? Sicuramente sarebbe più continuo con lui, anche a livello fisico. Conte dove può andare? Milan. Anche se può andare alla Juve. Ma con un Milan che deve ripartire da zero, lui è il numero uno. Juve? C’è De Zerbi. Bisogna capire se vogliono intraprendere un percorso diverso, anche filosofico, o no. Gasperini? Ma dove lo trova l’Atalanta uno meglio di lui? Vince, valorizza il materiale a disposizione, fa plusvalenze. De Zerbi comunque lo vorrei rivedere in Italia”. Intanto ecco le parole di Iraola<<<