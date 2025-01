Di Benedetto: “Thiago Motta deve cambiare marcia”

Lorenzo Di Benedetto, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del momento negativo dei bianconeri.

Lorenzo Di Benedetto, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole su TMW: “Da una parte il sorriso del Milan, dall’altra la delusione, pesante, della Juventus. La seconda semifinale di Supercoppa Italiana ha detto molto di più del risultato finale e può aprire strade diverse e diametralmente opposte. Partiamo dagli sconfitti: i bianconeri. Il momento è tutt’altro che positivo e la prima sconfitta contro squadre italiane in questa stagione è soltanto l’ultima cosa negativa del periodo no che la squadra di Thiago Motta sta attraversando. I ko non erano mai arrivati, Champions a parte, ma gli undici pareggi nelle prime diciotto giornate di campionato erano già di per sé un campanello d’allarme, visti anche come erano arrivati contro Bologna, Venezia e Fiorentina”.

Su Motta

“Il processo è aperto e proprio Thiago Motta non può essere lasciato da parte. La sua Juve non va e nella serata di Riyadh il tecnico ha pagato le sue scelte. Qualcuno dirà che è facile parlare a posteriori e che l’episodio del rigore ha cambiato tutto, ma come tutti sappiamo sono i risultati che fanno la differenza e a bocce ferme è lecito pensare e affermare che il cambio Vlahovic-Nico Gonzalez sia stato tanto affrettato quanto determinante, in negativo. La Juventus si è abbassata tantissimo, lasciando campo al Milan e il ribaltone è arrivato proprio successivamente alle prime sostituzioni. Sia chiaro, nessuno vuole ridurre tutto a questo, sarebbe troppo semplice, ma la cosa certa è che Thiago Motta deve far cambiare marcia alla sua Juve”.