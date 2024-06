Denis: “Koopmeiners è da Juve ma mi auguro che resti all’Atalanta”

Intervistato da Tuttosport l'ex Atalanta Denis ha parlato del futuro di Teun Koopmeiners: "È un giocatore da Juve"

Intervistato da Tuttosport l’ex Atalanta Denis ha detto: “Teun Koopmeiners? È da grande squadra. È da Juve. Un giocatore che ti può fare qualsiasi ruolo in campo, uno che tutti gli allenatori vorrebbero avere nella propria squadra. Lo metterei nel ruolo di mezzala d’attacco. Ha tanta corsa, sa recuperare tanti palloni e ha un buon inserimento. Ma potrebbe giocare anche dietro una punta”. Chiosa finale con un consiglio per l’olandese: “Io mi auguro che possa rimanere a Bergamo. Perché è una piazza che può farlo crescere ancora facendo il suo gioco, con un allenatore che lo conosce molto bene. Se rimane non sbaglia. Se va via è un premio per quello che ha fatto vedere al pubblico di Bergamo”.