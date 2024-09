Demichelis: “Juve? Buone notizie per Conceicao”

Camillo Demichelis, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della situazione infortuni dei bianconeri.

Camillo Demichelis, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della situazione infortuni per la Vecchia Signora, considerando che ci sono alcuni calciatori importanti ancora out, come Francisco Conceicao e Milik, che ben presto potrebbero entrare nelle rotazioni della squadra allenata da Thiago Motta, considerando il momento non felicissimo del club piemontese: “Dall’infermeria arrivano buone notizie per Conceiçao che sta aumentando i carichi e a questo punto potrebbe rientrare in gruppo nei prossimi giorni, mentre sono cattive quelle che riguardano Adzic, che ha avuto un problema alla gamba sinistra e a questo punto rientrerà dopo la sosta per le nazionali. Douglas Luiz mi è sembrato decisamente in forma e almeno in allenamento tocca divinamente il pallone, speriamo di vederglielo fare presto anche in partita”.

Lo swtich mentale e tecnico di Gatti

“Segnalo anche un Gatti che sembra sempre più leader, perchè è quello che parla e motiva di più i compagni nel corso della sessione. Riassumendo si è visto tanto lavoro fisico ma anche tanto lavoro tecnico per un allenamento svolto davvero ad alta intensità. Spesso quelle a porte aperte più che sessioni di lavoro somigliano ad esibizioni, ma stavolta abbiamo avuto l’impressione di assistere ad un allenamento vero”.