Delneri: “L’uscita della Juve dalla Champions non se l’aspettava nessuno”

Gigi Delneri, ex allenatore della Juventus, ha analizzato il momento negativo dei bianconeri, parlando anche della Champions.

redazionejuvenews

Gigi Delneri, ex allenatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a tuttomercatoweb, parlando anche dei bianconeri. Ecco le sue parole: "I risultati in Champions danno torto alla Juve, l’uscita dalla Coppa non se l’aspettava nessuno. In campionato però è tutto da scrivere. Scudetto? Dovrebbero avere un calo le altre. Soprattutto il Napoli, che è un gruppo vincente".

Sul Napoli: "Il loro modo di parlare non è mai sopra le righe. Non lasciano niente al caso e questo è sinonimo di grande sicurezza. Si, il Napoli può arrivare fino in fondo. Vedere giocare il Napoli, da spettatore è un piacere. La Serie B? La B è molto complicata. Bastano due partite per tornare in pista. Aspetterei prima di dare dei giudizi concreti. Gli ambienti sono importanti. Il Frosinone sta facendo un grande campionato, così come la Ternana e la Reggina".

Sul futuro: "Non mi vedo dirigente. Sono allenatore. Mi vedo sempre in discorsi legati al campo, ma non da esterno. Se capita qualcosa vediamo, altrimenti va bene così. Certamente sto seguendo ancora il calcio. Tutti parlano di cose risapute: possesso palla, attacco dello spazio e così via. Brescia? Ho fatto l’allenatore pro tempore. Il Presidente è uno istintivo, ho avuto poco tempo. Ma sono esperienze che rimangono".