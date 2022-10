Juve, incubo Vlahovic: gli aggiornamenti non sono buoni

Ci aveva avvertito Massimiliano Allegri nella conferenza di presentazione del match con il Lecce. Dusan Vlahovic non sta affatto bene. Il centravanti serbo si aggiunge ad una lista chilometrica di calciatori out per problemi fisici e non solo. Ma come sta effettivamente l'ex Fiorentina?

Stop più lungo del previsto

Come rivelato da Tuttosport, Dusan salterà quasi sicuramente anche il match decisivo con il Psg di mercoledì prossimo. Una gara determinante per garantire la permanenza della Juventus almeno in Europa League. Ma non finisce qui! Il numero 9 bianconero rischia di non vedere il campo neppure contro l'Inter. C'è poi da considerare un altro fattore. Il problema al pube, zona molto delicata per un calciatore, potrebbe creare compromettere per un po' la possibilità per Vlahovic di allenarsi in maniera adeguata. Il rischio è che possa rimanere indietro fisicamente anche in vista delle gare successive contro Verona e Lazio. Nonostante la terza vittoria consecutiva in campionato, la situazione in casa Juventus resta delicata.