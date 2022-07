Delneri: “La Juve deve puntare a vincere tutto quello che le gira intorno”

Gigi Delneri , ex allenatore della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, parlando del club bianconero. Ecco le sue parole: "Ci sono stati diversi alti e bassi, ma raggiungere il posto in Champions è stato fondamentale. La Juve è comunque rimasta nei posti che le competono e mi sembra abbia raggiunto la qualificazione a questa competizione senza troppe difficoltà. Ora sono sicuro che proverà a vincerla, puntando ovviamente ai soliti obiettivi come il campionato e la Coppa Italia. Una squadra così deve puntare a vincere tutto quello che le gira intorno. Non è stato un fallimento perché bisogna contare anche il valore degli avversari che con gli anni è andato in crescendo. Le altre hanno sfruttato i passi falsi iniziali e hanno saputo difendere il vantaggio accumulato".

Sulla stagione 2010-11: "No perché la Juve ora sta ricostruendo e dopo una partenza difficile ha comunque ottenuto un risultato di livello che si era prefissata all’inizio dell’anno. Quella che ho vissuto io è stata un’annata complicata sotto tutti i punti di vista. Ai miei tempi si doveva ripulire la Juve dopo i disastri delle annate precedenti. Abbiamo perso lungo il cammino diversi giocatori importanti, non arrivando poi all’obiettivo di qualificarci in Europa. La rosa di adesso è di tutt’altra qualità. Nel 2010 qualcuno si stava affacciando a grandi livelli per la prima volta nella sua carriera, anche se è vero che con un po’ di fortuna ed oculatezza in più avremmo potuto finire la stagione in un altro modo. Così però non è stato e tanto di più con quello che c’era a disposizione non si poteva fare".