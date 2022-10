Mercato Juve | Si scalda l’asse con lo United: affare che accontenta tutti

Fra gennaio e giugno ci sarà un profondo restyling della rosa bianconera. Sia perché diversi calciatori saluteranno la Continassa, sia perché la dirigenza ha intenzione di investire su nuovi campioni per riportare in auge il club torinese. La Juventus ha diversi discorsi in ballo con i grandi club europei. E' arrivata la notizia in queste ore di un possibile affare fra la Vecchia Signora ed i Red Devils durante la prossima finestra invernale<<<