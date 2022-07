Delneri sulla Juventus: “Allegri è l’allenatore giusto. Nel 2010…”

Gigi Delneri, allenatore, ha analizzato il calciomercato della Juventus, parlando anche di Allegri e Zaniolo.

redazionejuvenews

Gigi Delneri, ex allenatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando del club bianconero. Ecco le sue parole su Massimiliano Allegri: "E' l'allenatore giusto per ripristinare questa mentalità, non capisco come si possa dire il contrario. Ha vinto campionati e coppe, ha fatto finali di Champions, mi piace per il suo equilibrio: non è troppo sbarazzino, non è troppo difensivista. E' la storia che parla per lui. Ha preso dopo due anni di inattività una squadra che ha avuto delle difficoltà iniziali, ma nel corso della stagione è riuscito a cambiare rotta. Sono sicuro che farà bene".

Sulla stagione 2010-11: "Non c'è nessuna similitudine, la mia Juventus aveva una caratura del tutto differente e non era così forte. Anche perché all'epoca, la priorità non era quella di avere così tanti campioni in rosa. La mia squadra fece bene fino ad un certo punto, poi alcuni infortuni come quello di Quagliarella ci condizionarono parecchio la stagione. C'era un ricambio generazionale in corso di svolgimento, alcuni giovani come Bonucci fecero fatica ad integrarsi subito. Serviva quello step in più. L'anno dopo arrivò un allenatore che conosceva bene l'ambiente e riuscì a dare quella mentalità che serviva per vincere, non è un caso che poi la Juve trionfò meritatamente per nove anni di fila".

Su Zaniolo, vicino ai bianconeri: "E' già oggi un giocatore importante, in netta crescita e in possesso di qualità fisiche e tecniche importante. E' l'acquisto giusto per poter dare una mano lì davanti, anche perché il club sta ricercando dei profili adatti che possano supportare al meglio Vlahovic. Credo sia questa l'idea di Allegri. Per me, poi, si è parlato troppo poco dell'assenza di Chiesa, lo scorso anno si è infortunato nel momento migliore. Forse ci sarà bisogno di intervenire in attacco, mentre in difesa non ci saranno problemi se dovesse restare de Ligt. Si cerca di costruire una Juve da battaglia domenicale".