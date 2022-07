Calciomercato Juventus: “Svolta Zaniolo!”. E ora sprint per un altro colpo

Se Matthijs de Ligt sta animando il calciomercato della Juventus in uscita, per quanto riguarda le entrate è l'affare Nicolò Zaniolo a tenere sempre banco in entrata. Il calciatore giallorosso è l'obiettivo numero uno della Juve, su questo non ci sono dubbi.

A parlarne è stato il noto esperto di calciomercato Luca Momblano in diretta Twitch sul canale Juventibus. Ecco quanto riferito dal giornalista di fede bianconera: "Non c'è distanza tra Juve e Roma: entrambe le società hanno la comune volontà di arrivare ad un accordo per Zaniolo". Le premesse dunque sarebbero buone, ma la svolta potrebbe arrivare grazie ad una nuova contropartita tecnica che Madama potrebbe inserire nella trattativa. "La svolta potrebbe arrivare a brevissimo grazie a Juan Cuadrado, che potrebbe andare alla Roma. Il calciatore gradisce la destinazione. C'è forte convergenza su questo nome tra le due società per avvicinarsi alla valutazione che la Roma fa di Zaniolo". Insomma, il nome giusto che metterebbe tutti d'accordo sarebbe quello di Cuadrado, il cui sacrificio potrebbe davvero sbloccare il colpo Zaniolo, secondo Momblano. Ma questa trattativa si legherebbe ad un altro possibile affare in entrata per la Juventus: sempre l'esperto di calciomercato ha infatti svelato anche uno sprint importante per un altro grande colpo <<<