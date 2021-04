Barzagli: “Delneri determinante per me. Con Allegri grande complicità, una volta…”

L'ex difensore della Juventus ha parlato

Queste invece le parole dell'attuale tecnico bianconero Andrea Pirlo che ha parlato dopo il pareggio contro la Fiorentina: "Bruttissimo primo tempo, dovevamo affrontarlo in un altro modo perchè era una gara fondamentale per la corsa alla Champions. Sempre in ritardo, poco aggressivi, un insieme di cose che non andavano. Nella ripresa abbiamo fatto meglio. Dybala fuori? Dopo l'infortunio di ieri di Danilo abbiamo provato a metterci a tre dietro, con esterni più alti e due giocatori tra le linee come Paulo e Ramsey. Non ha funzionato e abbiamo deciso di mettere Morata, che sapevamo potesse darci un cambio di passa. La gara andava affrontata in un altro modo. Ancora allenatore della Juve? Le aspettative iniziali erano altre, ritengo di aver fatto un lavoro non come volevo e come volevano tutti. Ogni gara che passa si impara qualcosa, si cerca di migliorare, ma ovviamente nè io nè la società siamo contenti. Arthur? E' stato messo ai margini per gli infortuni e la condizione fisica. Gioca nonostante una microfrattura nella gamba, ha giocato l'altro giorno e bisogna centellinarlo. Non sta in panchina per gli errori fatti ma solo per la condizione fisica da salvaguardare".