Delneri: “Alla Juve non accettarono i miei cambiamenti”

Gigi Delneri, ex allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “Alla Juve non hanno accettato i cambiamenti che avrei voluto imporre. La mia squadra fece un ottimo girone di andata e pessimo ritorno a causa degli infortuni”.

Sull’infortunio di Quagliarella

"Su tutti quello di Quagliarella, il nostro bomber. Mi infastidisce che venga presa la mia Juve come pietra di paragone del peggio. Io a Torino non ho goduto di certi investimenti economici. Una cosa l'ho capita: chi va su quella panchina deve porsi la vittoria come primo obiettivo, il resto viene dopo".