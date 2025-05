Della Valle: “Juve, ora Tudor si aggrapperà a Kolo Muani”

Fabiana Della Valle, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della presenza di Kolo Muani dal 1'.

Fabiana Della Valle, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole sul canale Youtube, riportate da Tuttojuve.com: “Kolo Muani è il giocatore a cui Tudor si aggrapperà in questa partita perché è vero che anche il pareggio potrebbe aiutare ma una vittoria sarebbe sicuramente significativa. Quindi bisognerà cercare sia di blindare la difesa, che comunque uscita imbattuta dalla partita con il Monza, voi mi direte che non fa particolarmente testo visto che il Monza è praticamente già retrocesso, però anche il Napoli, per esempio, ha fatto fatica con il Monza, quindi non è una squadra che sta regalando nulla”.

Sull’ultima gara

"Ma bisogna ripartire dal clean sheet contro il Monza anche con una difesa differente, una difesa arrangiata, una difesa inedita perché sicuramente sarà un trio difensivo che non abbiamo mai visto prima. E dall'altra parte bisognerà comunque cercare di segnare, di fare il colpaccio in trasferta proprio per accumulare punti preziosi e importantissimi per la Champions. La Juventus si trova di nuovo in una posizione di vantaggio, ha il proprio destino nelle sue mani e quindi deve giocarsi il tutto per tutto in queste due partite, prima contro il Bologna e poi con la Lazio, che saranno decisive con un occhio anche a quello che fanno le altre".