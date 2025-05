Della Valle: “Penso che la Juve possa arrivare in Champions”

Fabiana Della Valle, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della corsa per il quarto posto.

Fabiana Della Valle, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole sul canale Youtube, riportate da Tuttojuve.com: “Se volete sapere la mia opinione, io sono ancora fiduciosa, penso che la Juventus possa arrivare in Champions. Poi le valutazioni si fanno solo alla fine, ma due giornate dal termine del campionato posso dire che la stagione della Juve comunque per me è stata molto deludente, al netto della Champions, se va in Champions o meno, però sono delusa per quelle che erano le aspettative iniziali, per questo penso che ci saranno delle riflessioni a tutti quanti i livelli”.

Su Tudor

"Per quanto riguarda il futuro di Tudor, io ho una mia idea, è vero che lui ha questo contratto con una clausola di rinnovo automatico nel caso in cui si qualifichi alla Champions, ma io credo che anche sul fronte allenatore, la Juventus stia facendo delle altre valutazioni e anche in caso di Champions non do così per scontata la permanenza di Tudor sulla panchina bianconera. Quello che è sotto gli occhi di tutti era quello che dicevo all'inizio, cioè che la Juve non riesce a cambiare marcia al di là degli allenatori, perché comunque la media punti era più o meno la stessa con Tudor e con Motta, forse con Tudor addirittura è leggermente più bassa, detto questo comunque è difficile fare i paragoni essendo molte meno partite".