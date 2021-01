Del Piero è pronto a tornare nel calcio che conta e inizia un corso per allenatori

TORINO – Siamo giunti al giro di boa di questa stagione che ci sta regalando numerosi colpi di scena. La prima parte del campionato infatti, è stata dominata ampiamente dalle due milanesi Inter e Milan che, sono appollaiate in testa alla classifica con soli due punti a distanziarle l’una dall’altra. Non particolarmente entusiasmante invece, il cammino svolto dalla Juventus fino ad ora. Intendiamoci, non che sia stato un avvio del tutto deludente, ma quello a cui sono abituati i tifosi juventini rispecchia altri parametri che, in alcuni frangenti di questa stagione sono venuti a mancare. Va ovviamente tenuto in considerazione il fatto che molti giocatori sono cambiati e con loro, anche il modo di giocare risulta essere totalmente differente rispetto a quello degli anni precedenti. Ma quello che forse ha influito maggiormente sui cambiamenti della Vecchia Signora, è stato l’arrivo in panchina di Andrea Pirlo, totalmente inesperto, ma che ha comunque già portato a casa il suo primo trofeo da allenatore e che si trova ancora ampiamente in corsa sia per il campionato che per la Champions League, oltre alla Coppa Italia che vedrà i bianconeri impegnati stasera contro la Spal. Dunque, di miglioramenti ce ne sono stati parecchi rispetto alla Juve di Sarri, ma quello che ancora manca è una continuità e una sicurezza che deve essere acquisita se si vuole continuare a vincere ancora.

Intanto, c’è chi prova ad emulare le gesta dell’ex Campione del Mondo e chissà, magari un giorno potrebbe far gioire il popolo bianconero anche dalla panchina, dopo averlo fatto per piu di 20 anni in campo. Stiamo parlando della leggenda Alex Del Piero, il quale su Instagram ha postato una storia che ha mandato in delirio tutti i suoi ex tifosi. Nel frame infatti, si possono notare un blocco per gli appunti e un pc, proiettato su una chat room in attesa di partecipare alla riunione. Ma quel che salta all’occhio è l’hashtag usato da Pinturicchio che scrive: “Corso per allenatori”, facendo intendere appunto che si sta preparando per tornare presto in campo, anzi, a bordo campo.