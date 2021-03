Del Piero sarà opinionista negli USA: “Non vedo l’ora di portare la mia esperienza”

L'ex capitano della Juventus ha trovato un accordo con ESPN

redazionejuvenews

La Juventus è attesa da quattro giorni di fuoco, che segneranno il proseguo della sua stagione. I bianconeri infatti ospiteranno domani la Lazio tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, che martedì vedranno arrivare il Porto, per la partita valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League. I bianconeri partiranno dalla sconfitta per 2-1 maturata nella gara di andata, in una partita che dovranno vincere per forza per mantenere vive le loro speranze di qualificazione ai quarti di finale.

Andrea Pirlo affronterà queste due cruciali sfide ancora in emergenza: Arthur è ancora alle prese con la calcificazione tra tibia e perone, e i suoi tempi di recupero ancora non si conoscono. Dybala è volato ieri in Austria per un nuovo consulto, e potrebbe andare in panchina contro il Porto. In difesa Chiellini sarà ancora out, con Bonucci e Cuadrado che potrebbero essere recuperati per domani, ma che non hanno i novanta minuti nelle gambe. Anche a centrocampo ci sono problemi, con Bentancur che ha perso il COVID e con i soli Rabiot e Ramsey disponibili al 100%, visto che anche Weston McKennie continua a portarsi dietro il problema all'anca.

Una situazione difficile per i bianconeri, che sabato sera avranno però un tifoso in più, che non ha mai in realtà fatto mancare il suo supporto: l'ex calciatore e capitano dei bianconeri Alessandro Del Piero infatti sarà uno dei nuovi opinionisti di punta della rete americana ESPN, e prenderà parte a ESPN FC, insieme a Jurgen Klinsmann e Frank Leboeuf. Il suo esordio sarà proprio domani sera in occasione della partita tra i bianconeri e la Lazio, con l'ex numero 10 che ha detto: “Sono felice di far parte di ESPN FC. Ho visto quanto è cresciuta la fan base statunitense del calcio negli ultimi 5 anni, la crescita di tantissimi giovani talenti americani ha portato popolarità. Non vedo l’ora di portare la mia esperienza in campo nello studio."