Bentancur positivo al Coronavirus

Il comunicato del club bianconero

redazionejuvenews

Tramite un comunicato ufficiale rilasciato sul proprio sito, la Juventus ha annunciato la positività al Coronavirus di Rodrigo Bentancur: "Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Rodrigo Bentancur. Il calciatore è in isolamento e asintomatico. La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra". Nei prossimi giorni, ovviamente, il resto della squadra verrà sottoposto a continui controlli, così da rilevare eventuali altre positività di calciatori o altri componenti del gruppo squadra.

Per quanto riguarda Bentancur, l'assenza del centrocampista uruguaiano è certamente una grande perdita per Andrea Pirlo, visti i prossimi impegni in calendario e l'indisponibilità di Arthur, fermo ai box ormai da diverse settimane. Il numero 30 era diventato un punto fermo del reparto di centrocampo in compagnia del francese Adrien Rabiot e, nonostante diverse prestazioni sottotono, fin qui è risultato essere tra i più presenti dell'intera rosa per numero di minuti giocati. Sicura l'assenza per la gara di sabato con la Lazio e il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto, in programma la prossima settimana. Al suo posto, molto probabilmente, potrebbe essere data una chance al giovane Nicolò Fagioli, proveniente dall'under23, ma che già ha fatto il suo debutto in prima squadra in occasione della vittoria di Coppa Italia contro la SPAL.

Altra possibile soluzione potrebbe essere quella di abbassare uno tra McKennie e Ramsey sulla linea mediana, rinunciando così alla presenza di un uomo che si inserisca tra le linee per dare profondità alla squadra. Quello che è sicuro è che non è assolutamente una stagione fortunata per quanto riguarda il fronte indisponibili, visto che la Juve, a più riprese, non ha potuto contare sull'intera rosa a sua disposizione.