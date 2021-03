Juve in emergenza a centrocampo: Chiesa si propone per fare il centrale

Post social del calciatore della Juventus in vista della partita di domani

redazionejuvenews

La Juventus è attesa da quattro giorni fondamentali, con i bianconeri che domani ospiteranno la Lazio tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, che poi martedì accoglieranno anche il Porto, nella gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La partita di andata con i portoghesi ha visto la Juventus perdere per 2-1, e martedì i bianconeri saranno chiamati alla rimonta, per non dover abbandonare anzi tempo il sogno della Champions League. La partita contro gli uomini di Simone Inzaghi invece, in programma domani, dirà molto sulle velleità di recupero in campionato dei bianconeri, che si trovano, con una partita in meno, a meno dieci punti dall'Inter capolista, e che dovranno vincere per forza per non perdere altro terreno dalle posizioni di testa.

Due partite fondamentali quindi, che arrivano in un momento complicatissimo per gli uomini di Andrea Pirlo, che deve fare i conti con molte assenze: Arthur è ancora alle prese con la calcificazione tra la tibia e il perone, e i suoi tempi di recupero ancora non di conoscono. Stresso discorso per Paulo Dybala, ieri volato in Austria per un altro consulto, ma che potrebbe essere della partita di Champions League contro il Porto. Oltre a questi due lungodegenti, Andrea Pirlo dovrà fare i conti con l'assenza di Frabotta squalificato e di Chiellini ancora fuori, con la difesa che vedrà il rientro di Bonucci, che non sarà al meglio, e quello possibile di Cuadrado, anche lui non al meglio.

Detto dell'assenza in attacco di Dybala, alla quale si aggiunge una condizione non proprio ottimale di Morata e Kulusevski, sembra che a centrocampo Andrea Pirlo avrà i problemi più seri nelle prossime due sfide: Bentancur ha preso il COVID ed è out per le due prossime partite, Arthur è ancora infortunato, e McKennie alle prese con i fastidi all'anca. Uomini contanti quindi, in quello che è il reparto che in questa stagione sta mancando maggiormente alla Juventus. Proprio per questo, il calciatore bianconero Federico Chiesa, uno di quelli che da inizio anno non si è mai risparmiato, si è proposto al suo tecnico come centrale di centrocampo, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram: nella foto si vede una formazione di FIFA Ultimate Team, dove il numero 22 si è schierato a centrocampo. Un invito per Andrea Pirlo vista la grande emergenza di questi giorni.