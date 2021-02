Del Piero: “La finale l’ha raggiunta Pirlo con le sue idee”

TORINO – La Juventus, con il pareggio di ieri sera per 0-0 contro l’Inter tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, ha conquistato la ventesima finale di Coppa Italia della sua storia, in virtù della vittoria della partita di andata giocata a San Siro. Martedì scorso infatti i bianconeri avevano espugnato il campo dei nerazzurri grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, che aveva risposto al momentaneo vantaggio firmato da Lautaro Martinez.

La partita di ieri sera ha visto una grande prova difensiva da parte della Juventus, con la coppia centrale formata da Demiral e De Ligt che ha eretto un muro insormontabile davanti a Gianluigi Buffon, su cui Lukaku e Lautaro Martinez hanno sbattuto per tutta la partita, senza mai risultare veramente pericolosi dalle parti del portierone bianconero. Andrea Pirlo ha così vinto la sfida a distanza con il tecnico nerazzurro Antonio Conte, con lo score tra i due che segna una vittoria a testa e un pareggio. La Juventus attende ora la sua sfidante, che verrà decisa domani sera nel confronto tra l’Atalanta e il Napoli, che partiranno dallo 0-0 della partita di andata disputata in casa dei partenopei, che sabato alle 18 giocheranno proprio contro la Juventus.

La vittoria dei bianconeri di ieri sera è stata commentata anche dall’ex capitano e numero dieci della Juventus Alessandro Del Piero, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “La finale vale molto per Pirlo, l’ha raggiunta lui e non l’ha ereditata come quella in Supercoppa. Con le sue idee e il modo di mettere la squadra in campo l’ha conquistata, contro un’Inter forte. Dimentichiamoci il passaggio del turno, i nerazzurri hanno fatto bene con l’equilibrio che Conte sta cercando di trovare. Devono riuscire a sbloccare queste partite, in campionato c’è un domani, ma quando non c’è le cose non vanno e si è visto anche in Champions.”