Del Piero: "La Juve ieri aveva voglia di vincere..."

Alex Del Piero, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole alla CBS: “Ho visto la gara qui con alcuni tifosi, mi sono divertito e ci siamo divertiti soprattutto perchè è arrivata la vittoria ed è molto importante. Il primo tempo è stato equilibrato per occasioni e opportunità create. Forse il Milan ha avuto le maggiori, le più nitide per segnare. La Juventus però aveva voglia di vincere la partita e questo è stato chiaro soprattutto nella ripresa. Il Milan invece è calato in termini di fisicità e la Juventus ha continuato a dominare per il possesso palla. Volevano vincere più del Milan, questa è una cosa buona perchè spero che continuino. Una bella notizia per davvero la vittoria di ieri”.

"Miglior partita? In campionato direi di sì, in Champions hanno giocato un paio di belle partite. Ora hanno bisogno di fare di più, hai bisogno di fare di più e di vincere di più le partite brutte, capitano. Non puoi fare sempre il 100% ma penso che questo sia un buon inizio. Vincere contro il Milan con cui avevi perso la semifinale di Coppa Italia è davvero importante. Una sorta di vendetta, la consistenza è la chiave per me. Vincere questa gara e vincerne ancora è importante perchè quando vinci i problemi scompaiono, l'umore migliore tra la squadra e anche con lo stadio e i tifosi".