Del Piero: “Juve-Inter? I bianconeri non avrebbero potuto fare di più”

Dagli studi di Sky Sport Alessandro Del Piero ha commentato: " Non ci si poteva aspettare più di quel che si è visto per quelle che sono state le forze in campo".

"Il primo tempo è stato molto intenso a livello fisico, poi andando avanti non credo andasse bene il pareggio a tutte e due. Andava più bene all’Inter. L’Inter ha dato la sensazione che potesse fare qualcosa in più, la Juve no. Hanno dimostrato di essere squadre solide che possono lottare per lo scudetto", ha concluso.