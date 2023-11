Juve, finalmente Dusan Vlahovic: il serbo torna al gol

Contro l'Inter Dusan Vlahovic ha finalmente ritrovato la via del gol: ottima prestazione per l'attaccante della Juve

Era passato tanto, troppo tempo dall'ultimo gol in Serie A di Dusan Vlahovic . L'attaccante serbo contro l'Inter si è finalmente sbloccato, in una delle partite più difficili della stagione per la Juve.

Per La Gazzetta dello Sport è stato addirittura il migliore in campo, con una prestazione da 7 pieno in pagella: "Non è partita per centravanti, sempre spalle alla porta, sempre solo. Ha la forza di rubare palla, dettare lo scambio e segnare. Complimenti".