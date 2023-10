De Paola: “Stagione ibrida per la Juventus. Giuntoli concetti fantastici”

Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Paolo De Paola ha toccato vari argomenti delle squadre di vertice della Serie A. Sulla Juventus , il giornalista si è concentrato sulle parole espresse recentemente dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli . Ecco cosa ha scritto: "Di “prestazioni” ha parlato anche Giuntoli (su La Repubblica) riferendosi alla Juve . Il direttore sportivo dei bianconeri ha spiegato che tutta la squadra deve crescere per portarsi “al livello del suo allenatore”. Un concetto fantastico per mettere Allegri al centro di tutto, ma anche per far comprendere quanto debbano ancora lavorare i giocatori ispirati da Magnanelli “che ha portato idee interessanti".

L'interpretazione di Giuntoli

De Paola ha proseguito sulle parole del direttore sportivo della Juventus: "Giuntoli ha esaltato tutto lo staff in cui lavorano autentici “scienziati del calcio”. E nel suo apparire umile ha spiegato quanto si affianchi all’allenatore per metterlo nelle migliori condizioni di lavoro. Insomma Allegri ha un tutor in alto e altri al suo fianco e ha tutto da guadagnarci. A parte i tantissimi soldi di ingaggio, anche i traguardi da raggiungere che comunque saranno sempre assegnati all’allenatore di una squadra. Non male, vero? È questa la rete costruita attorno a lui che sta già mostrando un altro volto nel gioco della Juve (parentesi Sassuolo a parte). Solo in questo modo, sostiene Giuntoli, si potrà comprendere il reale valore della rosa. Che a noi, non sembra affatto scandente, in proiezione scudetto anche se il mantra resta la conquista di un posto in Champions. Stagione ibrida questa, per la Signora, ma con percorso, finalmente delineato".