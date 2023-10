Mercato Juve | Colpo a sorpresa dal Barcellona: “A Giuntoli piace”

Tre vittorie, un pareggio e una sconfitta: la stagione della Juve è iniziata tra alti e bassi , con i bianconeri al momento quarti in classifica a quota 10 punti. La squadra di Massimiliano Allegri senza coppe europee a cui pensare dovrà puntare tutto sulla Serie A e per questo è chiamata a fare molto meglio. La rosa della Vecchia Signora è competitiva ma l'impressione è che in estate sarebbe stato possibile fare qualcosa in più. Per questo in vista del mercato invernale la Juve pensa già ad alcuni rinforzi: Giuntoli è pronto a un colpo low cost.

Juve attiva sul mercato, occhi in casa Barcellona

Nel corso dell'ultimo mercato estivo l'unico vero acquisto è stato Timothy Weah. L'esterno americano in questo inizio di stagione si sta dividendo la fascia destra con il connazionale McKennie, ma in vista del prossimo inverno Giuntoli potrebbe regalare ad Allegri un altro giocatore. Secondo quanto riportato in Spagna da Todofichajes.com, infatti, i bianconeri sarebbero sulle tracce di Sergi Roberto. Il terzino del Barcellona protagonista della rimonta contro il PSG per 6-1 non è più al centro del progetto blaugrana e potrebbe lasciare facilmente la squadra. La richiesta è di 5 milioni di euro, cifra abbordabile che la Juve potrebbe spendere senza troppe difficoltà. Lo spagnolo è infatti un giocatore di grande affidabilità ed esperienza, che potrebbe tornare molto utile alla formazione di Massimiliano Allegri. Per il momento nessuna offerta ufficiale ma la Juve continua a monitorarlo da vicino. E sempre parlando di mercato, attenzione al massimo: Giuntoli avrebbe in mente qualcos'altro di clamoroso <<<