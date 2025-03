De Paola: “Non metto la Juve tra le candidate allo Scudetto”

Paolo De Paola ha parlato delle chance Scudetto della Juventus: per il giornalista, i bianconeri non sarebbero neppure candidati al titolo

Intervistato a Radio Capri, Paolo De Paola ha parlato delle ambizioni Scudetto della Juventus. Ecco le sue parole: “Nella corsa-Scudetto non c’è nessuna certezza perché tutte perdono punti per strada. Sarà una corsa spettacolare. I punti persi dal Napoli e dall’Inter per strada ha rianimato le altre avversarie. La Juventus non ce la metto perché alle volte pare che Motta debba restare e un altro giorno che debba andar via. La Juve ha fallito appuntamenti importanti come la Coppa Italia, contro un avversario esageratamente diverso per livello, e come la Champions League, con il PSV, in maniera se vogliamo anche vergognosa. Nel Napoli invece vedo continuità. Ci può esser stata una flessione, e ha pesato parecchio l’assenza di Neres, ma vedo che i giocatori seguono parecchio l’allenatore, cosa che non accade alla Juventus”.

De Paola: “All’Atalanta si è rotta un po’ di magia. All’Inter problema infortuni”

Invece, sull'Atalanta e sull'Inter, il giornalista ha detto: "All'Atalanta s'è rotta un po' la magia. La discontinuità dell'Atalanta nei momenti cruciali della stagione si vedeva negli anni passati e quest'anno è tornata a fare questi alti e bassi. L'Inter invece ha un altro problema: gli infortuni. In questo momento non ha calciatori a sinistra. Ha poche alternative e sembra assurdo, paradossale, perché è l'organico più profondo. Comunque tutti hanno delle problematiche, per questo sarà una bella corsa".