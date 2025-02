De Paola: “La Juventus ha giocato da provinciale contro il Psv”

Paolo De Paola è ritornato sulla prova della Juventus contro il Psv: il giornalista non avrebbe apprezzato il gioco proposto dai bianconeri

Intervistato a Tmw Radio, Paolo De Paola è ritornato sulla prestazione della Juventus in Champions League contro il Psv Eindhoven. Ecco le sue parole: “Vedere finalmente un cambiamento della formazione della Juventus non sarebbe così assurdo e azzardato. Non mi è piaciuto per niente quello che ho visto martedì, il primo esame Psv è fallito perché l’atteggiamento non è stato da Juve ma da club provinciale. Una squadra che esulta per un risultato così striminzito, difendendo un gol di vantaggio contro i modesti olandesi, invece di provare a segnare il terzo gol è una mentalità e un atteggiamento sparagnino che non appartiene alla Juventus”.

De Paola: “Kolo Muani e Vlahovic insieme sarebbe segnale di cambiamento”

Il giornalista ha proseguito: “Vedere Kolo Muani e Vlahovic insieme sarebbe anche un bel segnale di cambiamento, magari tenendo la linea di difesa un po’ più alta e dimostrare di aver rotto finalmente con quel passato che puntualmente riemerge. Terrei comunque più in considerazione Kolo Muani se dovessi scegliere, perché ha più risorse. Vlahovic è lontano anni luce dalla facilità di tiro da fuori e dalle capacità sotto porta che ha il francese”. Leggi anche le parole di Kolo Muani sulla sfida della Juve all’Inter <<<