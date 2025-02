Tramezzani: “PSV? Al ritorno servirà un’altra Juve”

Paolo Tramezzani, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche delle difficoltà della Vecchia Signora.

Paolo Tramezzani, allenatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Cosa salvo della Juve di ieri? Lo spirito, l’attitudine della squadra, che ha consentito di rimanere in partita anche nei momenti di difficoltà. Ed è un valore aggiunto. Come gioco hanno lasciato da parte lo stile per essere più concreti. Ho avuto l’impressione che quando ripartiva, cercava di far male con più motivazioni. In negativo il non utilizzo iniziale di Thuram, che metterei sempre in campo”.

Su Nico e Yildiz

"Sono due giocatori che dipendono molto dalla squadra, loro sono bravi a giocare in campo aperto, nell'uno contro uno. La Juve li ha coinvolti poco. Ci credo molto in loro ma con questi avversari rischiano di non essere valorizzati. Quante possibilità ha la Juventus di passare il turno, in relazione anche al risultato e al tifo degli olandesi? 55%, ci ho giocato ad Eindhoven e l'ambiente può fare la differenza. Sarà una partita complicata e la Juve dovrà fare qualcosa di differente, perché l'avversario ti costringerà a un gioco diverso. Poi qualcosa loro concederanno e dovrai sfruttarlo".