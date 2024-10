Juve, Calamai: “Mi aspetto qualcosa dal mercato invernale”

Luca Calamai ha parlato delle prossime mosse della Juventus sulla campagna acquisti: per il giornalista, il club dovrebbe muoversi a gennaio

Nel suo editoriale su Tmw, Luca Calamai ha parlato delle prossime prospettive di mercato della Juventus. Ecco le sue parole: “Condivido al cento per la scelta del diesse Giuntoli di chiudere la porta in faccia a Pogba. Storia chiusa, da tempo. Ma per alzare il livello di quel che serve per dare l’assalto allo scudetto servirà anche qualcosa nel mercato invernale. Di sicuro, un difensore. Il più forte che la Juve si possa permettere. Poi ci sarà da valutare il recupero di Milik. Calcolando anche le fatiche di Champions la squadra bianconera non può vivere solo dei gol di Vlahovic“.

Calamai: “Juve terza forza del campionato”

Il giornalista ha proseguito: “O tornano velocemente al meglio i Nico e i Koop veri, cioè altre reti garantite, oppure potrebbe essere inevitabile regalare a Thiago un’altra bocca da fuoco. La Juve resta la terza forza del campionato. La sofferta vittoria contro una buona Lazio testimonia della solidità di un gruppo che ha il suo leader in panchina. Thiago Motta ha idee e personalità ma ha bisogno di avere finalmente qualcosa dai nuovi. Oggetti misteriosi, per il momento”.