De Paola: “Juve, non serve un’altra rivoluzione”

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Ci sono stati 3-4 passaggi dell’intervista di Comolli che vanno in quella direzione. Non puoi apparire come uno catapultato da Marte che dice che la Juve deve essere rispettata. Non deve sorprendersi di dove è ma deve fare le cose al meglio senza fare una seconda rivoluzione. Non è detto che quanto fatto in maniera traumatica il primo anno non funzioni ora. Motta è stato traumatico nel suo approccio”.

Sulle spese

"La Juventus è una delle squadre che ha speso di più in Europa. Questo prolungamento del mercato dello scorso anno non va intestato all'attuale dirigenza, ma questa deve farsene carico cercando di togliere tutte le brutte impressioni dello scorso anno. Mi aspetto che non si faccia una seconda rivoluzione ma che l'allenatore valorizzi questa squadra per quella che realmente è, e che non si è visto la scorsa stagione. Lo scorso anno troppi cambi, serve abituare a un'idea di gioco che possa crescere".