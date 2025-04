De Paola: “Juve, se perde a Parma è tutto in discussione”

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della possibile conferma di Tudor.

Paolo De Paola, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Conceicao e Kolo Muani? Mi hanno deluso un po’ entrambi. Ed è un’altra piccola mazzata per Giuntoli. Conceicao si è presentato benissimo, ma quando lo hanno cominciato a conoscere gli avversari è stato fermato. Se perde a Parma, torna tutto in discussione, sia per Giuntoli che per Tudor. Tudor può restare alla Juve? Bisogna vedere. Se Conte rimanesse al Napoli, su Gasperini avrei dei dubbi. Se si sta già programmando il futuro a Napoli con Conte, la Juve avrebbe delle scelte limitate per la Juve. Se Tudor dovesse fare bene da qui alla fine, è l’ipotesi consigliabile. Stai mettendo a posto le cose, ha un dna juventino che piace ai tifosi, non è una scommessa come Motta”.

Su Bologna-Inter

"Un mezzo passo falso da qui alla fine all'Inter è ancora concesso. Se dovesse pareggiare o perdere e il Napoli vincere non è ancora decisivo, perché si è lì. Si chiuderebbe se perdesse il Napoli e vincesse l'Inter, ma è un'ipotesi remota. La vittoria con il Bayern può comunque mitigare la stanchezza. Non credo che sia un turno decisivo ancora".