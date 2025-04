Di Gennaro: “Tudor ha ridato gioco alla Juventus”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del gioco di Tudor.

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Tudor sta lavorando molto bene alla Juventus, ha ridato gioco, perché io contro il Lecce ho visto 75 minuti di gioco in verticale e i due gol sono veramente due gol di grande fattura, gioco in verticale, di prima, inserimenti”.

Su Koopmeiners

"E' tornato al gol Koopmeiners quindi lui sta facendo il lavoro che gli hanno chiesto e poi non so se rimarrà o meno. Avrà il Mondiale per Club che è sempre un appuntamento fondamentale, ha ridato solidità difensiva e soprattutto riportato i giocatori nei loro ruoli. Yildiz è il vero talento della Juventus, è un 2005, anche se a livello di valorizzazione era stato un po' ridimensionato e in questa Juventus per me deve giocare sempre. Kolo Muani? Sia lui che Conceicao in questo modulo tattico fanno più fatica, lui non puoi metterlo a tutta fascia come puoi fare con Nico Gonzalez: in quella posizione sta facendo bene".